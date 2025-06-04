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Как ухаживать за овощами в жару для получения рекордного урожая без подкормок: секреты опытных дачников

Как ухаживать за овощами в жару для получения рекордного урожая без подкормок: секреты опытных дачников

09:42, 04 июн 2025

С приходом лета жаркие деньки не заставили себя ждать. Теплые лучи согревают овощные грядки, но в то же время могут навредить нежным растениям. Как уберечь свой будущий урожай от палящего зноя? Опытные огородники делятся своими секретами.

Виктория Радзевская, садовод со стажем, акцентирует внимание на правильном поливе в жару. По ее словам, ключевой момент - не допустить пересыхания почвы.

«В такие дни я поливаю овощи исключительно теплой водой утром или вечером», - рассказывает она. «Днем влага быстро испаряется, к тому же существует риск ожогов на нежных листьях и стеблях».

Для упрощения процесса на участке установлены бочки, где вода нагревается, а в теплице – система капельного полива.

После увлажнения почвы важно разрыхлить верхний слой земли и укрыть растения, произрастающие в открытом грунте. Садоводы рекомендуют притенять культуры в течение месяца после высадки в грунт. Оптимальное решение – мульчирование, например, подсушенной травой. Это позволит удерживать влагу в почве и защитить корни даже в самый зной.

Преимущества мульчирования очевидны: укрытие препятствует образованию корки, снижает потребность в прополках и поливах, создает надежный барьер от ветра и палящих солнечных лучей.

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Автор: Алия Карачурина
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