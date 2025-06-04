Как ухаживать за овощами в жару для получения рекордного урожая без подкормок: секреты опытных дачников
09:42, 04 июн 2025
С приходом лета жаркие деньки не заставили себя ждать. Теплые лучи согревают овощные грядки, но в то же время могут навредить нежным растениям. Как уберечь свой будущий урожай от палящего зноя? Опытные огородники делятся своими секретами.
Виктория Радзевская, садовод со стажем, акцентирует внимание на правильном поливе в жару. По ее словам, ключевой момент - не допустить пересыхания почвы.
Для упрощения процесса на участке установлены бочки, где вода нагревается, а в теплице – система капельного полива.
После увлажнения почвы важно разрыхлить верхний слой земли и укрыть растения, произрастающие в открытом грунте. Садоводы рекомендуют притенять культуры в течение месяца после высадки в грунт. Оптимальное решение – мульчирование, например, подсушенной травой. Это позволит удерживать влагу в почве и защитить корни даже в самый зной.
Преимущества мульчирования очевидны: укрытие препятствует образованию корки, снижает потребность в прополках и поливах, создает надежный барьер от ветра и палящих солнечных лучей.
Читайте также:После посадки в теплицу, помидоры поливаю только так: томаты вырастут крепкими без фитофторы