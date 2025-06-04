Как увеличить урожай клубники на 40%: Советы агрономов для успешного цветения и плодоношения

09:37, 04 июн 2025

В июне, когда цветение клубничных кустов достигает пика, культура испытывает повышенную потребность в важнейших питательных веществах. В этот период усиленно развивается зеленая масса, формируются новые усы и, конечно, закладываются будущие сочные плоды. Поэтому опытные агрономы советуют обогатить почву азотом, фосфором и калием – элементами, обеспечивающими полноценный рост и плодоношение.

Выбор удобрений достаточно широк – можно использовать готовые комплексные смеси или натуральные источники питательных веществ. Отличным азотным подспорьем станет настой из коровьего навоза, а фосфора и калия в избытке содержится в древесной золе. Однако, по словам агронома Тимирязевской академии Ксении Давыдовой, есть особенно эффективное сочетание, способное увеличить урожайность клубники на 40%.

Секретный коктейль для пышного плодоношения – это смесь аммиачной селитры и борофоски, разведенная в ведре воды. Достаточно однократного полива этим раствором, чтобы кусты клубники получили мощный заряд энергии.

Автор: Алия Карачурина