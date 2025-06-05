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Лучшая июньская подкормка для помидоров: 1,5 литра удобрения под каждый куст обеспечат бешеный рост

Лучшая июньская подкормка для помидоров: 1,5 литра удобрения под каждый куст обеспечат бешеный рост

10:12, 05 июн 2025

С наступлением лета садоводы-огородники с нетерпением ждут первых урожаев. Особое внимание уделяется выращиванию помидоров - этой любимой многими овощной культуры. Чтобы обеспечить буйный рост и богатый урожай, опытные огородники знают - главное своевременно позаботиться о питании растений. В июне, сразу после высадки томатов в открытый грунт, наступает идеальное время для подкормки, которая заложит основу крепкого иммунитета и хорошего плодоношения.

Автор популярного в сети канала «Идеальный сад», посвященного садоводству, делится проверенным временем рецептом чудодейственной подкормки. Для ее приготовления понадобится собрать несколько доступных ингредиентов, сочетание которых станет мощным стимулятором для томатов, поспособствует активному росту зеленой массы и завязыванию плодов.

В список необходимых компонентов входят: свежая крапива, перепревший коровий навоз, древесная зола, сухие пекарские дрожжи и молочная сыворотка. Для начала нужно измельчить 2-3 килограмма крапивы и соединить ее с 500 граммами перегноя. К этой смеси добавить 1 стакан золы, 50 граммов сухих дрожжей и влить 1 стакан сыворотки.

Все ингредиенты тщательно перемешать в большой емкости, затем долить 10 литров воды и оставить настаиваться в теплом темном месте на неделю. Важный момент - через пару дней после приготовления, когда начнется процесс брожения, не забыть перемешать настой еще раз.

Использовать готовую подкормку рекомендуется в разведенном виде: на 1 литр концентрата добавить ведро воды. Полученным раствором необходимо пролить каждый кустик томатов из расчета 1,5 литра на растение. Перед внесением удобрения грядки следует предварительно полить чистой водой, а подкормку аккуратно вылить под корни культуры.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры
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