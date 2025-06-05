Мощная «бражка» для огурцов и помидоров: простое средство для впечатляющего урожая — сажаю и не верю глазам

10:07, 05 июн 2025

Для любого садовода или огородника главная цель - обеспечить свои культуры всем необходимым для их роста и развития, чтобы в итоге получить щедрый и качественный урожай. Одним из ключевых факторов здесь выступают подкормки - специальные составы, обогащающие почву полезными веществами. И сегодня мы поговорим об одном проверенном народном рецепте высокоэффективной подкормки для огурцов и помидоров.

На просторах интернета и в садоводческих сообществах широко распространен рецепт питательной дрожжевой подкормки. Ее секрет заключается в сочетании доступных ингредиентов, создающих настоящий витаминный коктейль для растений. Главными действующими компонентами выступают дрожжи, молоко, сахар и биогумус (или гуматы).

Начинается все с активации дрожжей: в теплой воде разводятся сухие дрожжи и сахар. Далее раствор отставляется в тепле, пока на его поверхности не образуется пенная шапка - признак того, что дрожжи ожили. Затем приготовленную смесь разбавляют большим количеством воды, добавляют молоко и биогумус.

Что же делает эту подкормку такой эффективной? Все дело в ее богатом составе. Дрожжи содержат аминокислоты, витамины группы В и азот - ключевые строительные материалы для формирования завязей и роста стеблей. Молоко, в свою очередь, усиливает и продлевает действие дрожжей. А биогумусы или гуматы повышают усвояемость питательных веществ корневой системой растений.

По отзывам опытных огородников, регулярное применение такой дрожжевой подкормки (1 раз в неделю) способно увеличить урожайность огурцов и помидоров в несколько раз!

Автор: Алия Карачурина

Фото: ogorodkanal