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Этот кухонный порошок творит чудеса с огурцами: будут плодоносить как сумасшедшие

Этот кухонный порошок творит чудеса с огурцами: будут плодоносить как сумасшедшие

09:55, 05 июн 2025

Наступила пора, когда молодая рассада огурцов покинула уютные подоконники и обосновалась на грядках. Садоводы стремятся обеспечить растениям наилучшие условия для роста и высокой урожайности. Александр Викторович, ведущий популярного канала «Генеральский сад», делится проверенным временем рецептом подкормки, способным значительно повысить плодоношение культуры.

Доступное и недорогое средство, рекомендованное опытным садоводом, не только стимулирует завязывание многочисленных крупных плодов, но и ускоряет развитие мощной корневой системы и зеленой массы огурцов. Благодаря его применению, растения формируют толстые упругие стебли и крупные сочные листья. Кроме того, состав подкормки благотворно влияет на почвенную микрофлору, создавая благоприятные условия для роста культуры.

Для создания подкормки потребуется обычная лимонная кислота, доступная в любом хозяйственном магазине. Одну столовую ложку кислоты необходимо растворить в 10 литрах теплой воды — и питательный раствор готов к применению.

Вносить лимонную подкормку следует непосредственно под корень растений, аккуратно пролив влажную почву вокруг куста. На одно растение огурца рекомендуется использовать от 0,5 до 1 литра приготовленного раствора. Для максимального эффекта специалисты советуют повторить процедуру через 2-3 недели.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: sadogorodpro
Теги: огурцы подкормка лимонная кислота
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