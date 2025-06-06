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Хотите царский урожай клубники? Попробуйте эту простую подкормку от садового эксперта

Хотите царский урожай клубники? Попробуйте эту простую подкормку от садового эксперта

15:57, 06 июн 2025

В разгар теплого сезона особое внимание требуется уделять клубничным грядкам. Эти капризные ягодные культуры нуждаются в регулярном питании и заботливом уходе, чтобы порадовать садоводов богатым урожаем сладких, ароматных плодов. Одним из проверенных и экологически чистых способов повысить урожайность клубники является подкормка травяным удобрением собственного приготовления.

Садовод-блогер Ирина Корсакова делится своим секретным рецептом "зеленой подкормки". Для приготовления этого натурального удобрения понадобится две трети ведра, наполненного свежескошенной травой с корнями, горсть древесной золы и несколько кусочков черствого хлеба. Ингредиенты перемешиваются и оставляются "бродить" на несколько дней. Готовое удобрение разбавляется в пропорции одна часть "бродилки" на десять частей воды и равномерно выливается под куст клубники.

После внесения питательной травяной подкормки рекомендуется замульчировать приствольные круги клубничных грядок. В качестве мульчирующего материала идеально подходят солома или хвойный опад, которые помогут сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

«Все мои рекомендации основаны на принципах органического земледелия», - поясняет Ирина Корсакова. «На своем садовом участке я стараюсь полностью отказаться от химических удобрений, выращивая экологически чистые фрукты и ягоды. Натуральная подкормка и мульчирование - простые, но эффективные способы обеспечить клубнику необходимыми питательными веществами и создать для нее оптимальные условия».

Справка. Клубника - традиционная ягодная культура, разводимая садоводами на протяжении нескольких веков. Хотя существуют разные версии ее происхождения, принято считать, что предком современной клубники является земляника виргинская, завезенная в Европу из Северной Америки в XVI веке. В XIX столетии английский ботаник Томас Найт из Королевского садоводческого общества начал селекционную работу по скрещиванию различных сортов клубники. Благодаря его трудам были выведены многие популярные современные разновидности этой ягодной культуры. На сегодняшний день в мире культивируется не менее 300 сортов клубники.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: подкормка клубника
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