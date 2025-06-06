Паутинный клещ боится этого средства: узнайте, как защитить свои огурцы старинным методом

15:51, 06 июн 2025

В теплицах, на открытых грядках и даже в домашних горшках с цветами нередко поселяется коварный вредитель - паутинный клещ. Это крохотное паукообразное существо способно в считанные дни погубить целые посадки, высасывая жизненные соки из растений. Особенно лакомой добычей для него становятся сочные огурцы. Но и другие овощные, декоративные культуры не обходят его стороной.

С виду безобидный, паутинный клещ на деле является поистине разрушительной силой для садоводов и огородников. Его размножение происходит стремительными темпами, а обнаружить присутствие вредителя на ранней стадии бывает непросто невооруженным глазом. Сплошь опутанные паутинкой растения сигнализируют о том, что проблема приобрела катастрофические масштабы - целая армия клещей уже вовсю хозяйничает на грядках.

Но не стоит опускать руки! В арсенале опытных садоводов имеется простое, но эффективное средство для избавления от паутинного клеща - раствор хозяйственного мыла. Его приготовление не требует особых ингредиентов и сложных манипуляций. Достаточно натереть на терке 10 столовых ложек хозяйственного мыла и растворить его в 10 литрах воды. Полученным составом тщательно опрыскайте пораженные растения, стараясь полностью смочить листья. При необходимости повторите обработку через 3-4 дня.

Автор: Алия Карачурина