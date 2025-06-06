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Смекалистые дачники разбрасывают яблоки по огороду раз в неделю: неожиданная польза и секреты применения

Смекалистые дачники разбрасывают яблоки по огороду раз в неделю: неожиданная польза и секреты применения

14:27, 06 июн 2025

В теплицах нередко появляются нежеланные гости – слизни. Эти мелкие существа могут нанести серьезный ущерб растениям, объедая листья и стебли. Агроном Ксения Давыдова поделилась проверенными способами, которые помогут быстро справиться с назойливыми вредителями.

Первым шагом должна стать тщательная подготовка почвы. Необходимо разрыхлить грунт, удалить сорняки и остатки гниющих растений. Вокруг теплицы рекомендуется рассыпать золу или крупнозернистый песок – эти вещества создадут дополнительный барьер для слизней.

Следующий этап – непосредственный сбор вредителей. Его можно производить вручную или с помощью специальных ловушек. Важно учитывать, что слизни предпочитают прятаться под досками в светлое время суток, поэтому охота за ними будет наиболее эффективной в утренние и дневные часы.

Ксения Давыдова делится хитростью с использованием яблок в качестве приманок. Достаточно разложить сладкие фрукты на доски, а вокруг них рассыпать золу. Привлеченные ароматом, слизни устремятся к яблокам, но получат ожог от золы.

Еще один проверенный способ отпугнуть нежелательных гостей – разбросать вокруг теплицы скорлупки от куриных яиц. Их запах и текстура создадут дополнительное неудобство для слизней.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: слизни вредители яблоки
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