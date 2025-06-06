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Чеснок больше не желтеет: секрет сочных головок – удивительная «мусорная» жижа для грядки

Чеснок больше не желтеет: секрет сочных головок – удивительная «мусорная» жижа для грядки

14:08, 06 июн 2025

Чеснок - нежная культура, которая требует внимательного ухода. Если листья начинают желтеть, это сигнал о том, что растение испытывает стресс. Агроном Ксения Давыдова поделилась эффективным способом вернуть чесночной зелени сочный изумрудный оттенок.

Причины пожелтения чеснока кроются в дефиците питательных веществ, недостатке солнечного света и тепла, а также в плохом воздухообмене на грядке. Чеснок предпочитает рыхлую, богатую азотом почву. В глинистом грунте он страдает от нехватки полезных элементов.

Давыдова рекомендует подкормить пожелтевшие растения настоями диких трав. Отвары из одуванчиков и крапивы буквально творят чудеса - они переполнены витаминами и минералами, жизненно необходимыми для роста чеснока.

Приготовление чудо-подкормки проще простого. Сначала соберите свежие побеги одуванчиков и крапивы, измельчите их и поместите в большой таз. Залейте зелень водой в соотношении 1:2, оставив свободное пространство для брожения. Накройте емкость крышкой с отверстиями и оставьте настаиваться на солнце 7-14 дней, периодически помешивая.

Когда настой будет готов, просто пролейте им грядку с чесноком. Повторяйте подкормку по мере необходимости - и уже через короткое время ваши чесночные кусты восстановят свой первозданный сочный вид! Забудьте о тусклой, болезненной зелени - секрет агронома Давыдовой подарит культуре буйное здоровье.

Справка. Полезные свойства чеснока известны с древности. Это растение помогает при вздутии живота, колитах, запорах и воспалении аппендикса.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: чеснок подкормка
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