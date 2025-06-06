Почему в июне огородники накрывают укроп тряпкой? Неожиданный совет от профессионала, который стоит попробовать
13:52, 06 июн 2025
Садоводы-любители каждый сезон открывают для себя новые хитрости и лайфхаки. Одним из таких нестандартных решений является прикрытие грядок с укропом специальной тканью в летние месяцы. Этот простой, но эффективный способ помогает существенно продлить период сбора ароматной зелени.
Дело в том, что со временем укроп переходит в фазу стеблевания – наращивания плотных стеблей, делающих растение непригодным для употребления в пищу. Данный процесс, известный как одревеснение, ускоряется под воздействием длинного светового дня. Чтобы замедлить это явление, опытные огородники рекомендуют накрывать грядки укропа тканью, создавая искусственную тень и сокращая световой период для культуры.
Помимо укрытия грядок полезно заранее подбирать сорта укропа, обладающие более длительным плодоносящим периодом до стеблевания. Это позволит наслаждаться свежей ароматной зеленью большую часть лета. Также стоит помнить, что укроп относится к категории самосевных растений. Если его посев порадовал богатым урожаем, нет необходимости высаживать его в следующем году – семена сами прорастут на участке после осыпания.
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