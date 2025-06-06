Как избежать фитофторы и собрать невероятный урожай: простое средство для томатов и картофеля

13:30, 06 июн 2025

В разгар дачного сезона одна из главных забот садоводов - предотвратить распространение болезней на посадках. Особенно опасен такой недуг, как фитофтороз, который может стремительно уничтожить урожай картофеля и томатов. Однако существует доступный и экологически чистый способ обезопасить свои грядки от этого коварного заболевания.

Секрет в использовании молочных растворов для опрыскивания листвы. Как поясняет агроном Ксения Давыдова, достаточно развести в 10 литрах воды 1 литр молока или молочной сыворотки. Такой состав следует регулярно распылять на зелень картофельных кустов и томатных растений.

Причина эффективности этого метода кроется в способности молочнокислых бактерий создавать на поверхности листа среду, неблагоприятную для развития фитофторы. Полезные микроорганизмы заселяют листья, не позволяя фитопатогенам закрепиться и расплодиться.

Давыдова подчеркивает, что высаживать картофель и томаты рядом нежелательно, так как это повышает риск передачи болезни от одной культуры к другой. Разделение посадок позволяет лучше контролировать распространение инфекции.

Молочная обработка эффективна не только против фитофтороза на картофеле и томатах, но и помогает предупредить гнили на таких культурах, как клубника. Особенно важно применять этот метод в дождливые периоды, когда влажный воздух способствует размножению патогенов.

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Автор: Алия Карачурина