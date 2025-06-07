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Лайфхак для садоводов: полейте клубнику этим простым раствором, и получите сладкие ягоды в изобилии

Лайфхак для садоводов: полейте клубнику этим простым раствором, и получите сладкие ягоды в изобилии

13:03, 07 июн 2025

Забудьте о дорогостоящих подкормках с полок магазинов – есть бюджетные домашние средства, которые творят чудеса на грядках! Одним из таких секретных средств является хлебная подкормка, буквально превращающая клубничные кусты в ягодные фонтаны.

Приготовление этого уникального удобрения не потребует от вас особых усилий. Все, что нужно – стандартное пластиковое ведро емкостью 10 литров и немного черствого черного хлеба. Наполните ведро теплой водой и добавьте туда около 50 граммов подсушенных хлебных кусочков. Тщательно перемешайте содержимое и оставьте будущую подкормку бродить в течение 10 дней.

По истечении этого срока не забудьте снова перемешать получившуюся жидкость и процедить ее через марлю, чтобы избавиться от твердых частиц. Затем разбавьте концентрат чистой водой в соотношении 1 к 10. Ваше секретное оружие готово к применению!

Внесите хлебную подкормку непосредственно под корень клубничных кустов в период образования завязей и первых плодов. Один стакан раствора на куст – и ягодный праздник вам гарантирован! Соседи позавидуют невероятному обилию, размеру и сладости ваших клубничных гроздьев.

Справка: хлеб служит источником углеводов, необходимых для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Именно они вырабатывают азот, столь важный для формирования и роста сочных клубничных плодов.

Хотите царский урожай клубники? Попробуйте эту простую подкормку от садового эксперта

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Хотите царский урожай клубники? Попробуйте эту простую подкормку от садового эксперта
Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника подкормка
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