Успейте сделать эти две подкормки в июне, и малина будет плодоносить без остановки: получите рекордный урожай

12:57, 07 июн 2025

С приходом июня на малиновых плантациях начинается горячая пора. Кусты активно наращивают свежие побеги и завязывают первые ягоды. В это время растения особенно нуждаются в дополнительных питательных веществах для полноценного развития. Виктория Радзевская советует до середины июня удобрять малину органическими составами на основе коровьего навоза.

По рекомендациям опытного садовода, для приготовления питательного раствора следует замочить 1 литр свежего коровяка в 10 литрах воды и оставить настаиваться на 5-7 дней. Затем разбавить получившийся концентрат водой в соотношении 1:1 и полить под каждый куст по 2 литра раствора, предварительно увлажнив почву. Эта подкормка богата азотом, который жизненно необходим для роста и развития малины.

Во второй половине июня, когда завязи уже сформированы, малине требуется другой состав удобрений. Радзевская советует перейти на фосфорно-калийные подкормки, например, зольный раствор. Для его приготовления нужно развести 1 литр древесной золы в ведре воды и дать настояться в течение суток. Затем обильно полить этим составом приствольные круги кустов. Фосфор и калий способствуют образованию большого количества крупных и сладких ягод.

Справка: Малина предпочитает умеренный, но регулярный полив, позволяющий корневой системе развиваться вглубь почвы. За летний период рекомендуется произвести 6-7 поливов.

Автор: Алия Карачурина