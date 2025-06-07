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Узнайте, чем подкормить капусту через 10 дней после посадки, чтобы обеспечить ей оптимальный рост

Узнайте, чем подкормить капусту через 10 дней после посадки, чтобы обеспечить ей оптимальный рост

12:31, 07 июн 2025

Одним из ключевых моментов в выращивании капусты является правильная подкормка на начальном этапе развития растения. Следуя несложным советам опытных садоводов, можно значительно улучшить рост и здоровье этой популярной культуры.

По истечении десяти дней после высадки рассады капусты в открытый грунт наступает критический момент для обеспечения дальнейшего роста. В этот период растение особенно нуждается в питательных веществах, способствующих формированию мощной листвы. Садовод Виктория Радзевская делится проверенным рецептом эффективной подкормки.

Чтобы дать капусте необходимый заряд азота, ответственного за развитие листьев, следует приготовить настой из коровьего навоза. Для этого в двухстах литрах воды растворяют два ведра коровяка и оставляют настаиваться на протяжении недели. Затем один литр полученного концентрата разбавляют десятью литрами воды и вносят по одному литру под корень каждого растения, поливая по влажной почве.

Если под рукой нет коровьего навоза, в качестве альтернативы можно использовать куриный помёт. Свежий помёт разводят водой в соотношении 1:13 и вносят сразу после приготовления. Ещё один вариант подкормки - применение аммиачной селитры, которую разводят из расчёта 10 граммов на 10 литров воды.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: капуста подкормка
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