Простой способ победить муравьев: готовим шарики из 3-х ингредиентов и наблюдаем эффект

12:22, 07 июн 2025

С наступлением теплого времени года многие дачники сталкиваются с нежелательным присутствием муравьев на своих участках. Эти мелкие насекомые вызывают неоднозначную реакцию - одни считают их вредителями, другие видят в них помощников по переработке органических отходов. Давайте разберемся, какую роль играют муравьи в дачном хозяйстве и как следует поступать при их нежелательном размножении.

В природе муравьи выполняют важную функцию - они способствуют рыхлению и окислению почвы. Однако на приусадебном участке их деятельность может принести больше вреда, чем пользы. Дело в том, что муравьи привлекают колонии тлей, которыми питаются, а также повреждают корневую систему молодых растений в поисках сладкого сока. Нередко эти насекомые проникают в плоды и ягоды, портя урожай.

Еще одна серьезная причина для беспокойства - риск проникновения муравьев в жилые помещения. Оказавшись в доме, они могут испортить продуктовые запасы, повредить деревянные поверхности и конструкции, а также распространять мусор по всей территории.

Если проблема размножения муравьев на участке становится актуальной, садоводы прибегают к различным методам борьбы с этими насекомыми. Один из доступных и эффективных способов предложила автор популярного Дзен-канала "Жизнь за городом" - использование борной кислоты.

Приготовить приманку для муравьев с борной кислотой несложно. Для этого понадобится смешать 5 граммов самой кислоты с 1 столовой ложкой варенья или сахара. Полученную смесь можно скатать в шарики или выложить в крышки от пластиковых бутылок и разместить вблизи муравейников. Привлеченные сладким запахом, муравьи поедят приманку и постепенно исчезнут с участка.

Автор: Алия Карачурина