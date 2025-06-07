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Как увеличить урожай томатов и огурцов в 10 раз: достаточно лишь трех ингредиентов на лейку

Как увеличить урожай томатов и огурцов в 10 раз: достаточно лишь трех ингредиентов на лейку

11:54, 07 июн 2025

Успех любого садовода или огородника во многом зависит от умелого ухода за культурами и своевременного питания растений. По мере наступления летнего сезона потребность растений в дополнительных питательных веществах возрастает, особенно в период формирования завязей и плодов. Именно поэтому регулярная подкормка в это время играет ключевую роль для достижения богатого урожая.

Для стимуляции роста, укрепления иммунитета и увеличения количества завязей опытные огородники рекомендуют использовать эффективное удобрение, состоящее из трёх доступных компонентов. Первым ингредиентом является нашатырный спирт, богатый источник чистого азота, который способствует быстрому наращиванию зелёной массы у растений.

Вторым немаловажным компонентом этого удобрения выступает любой гумат, органическое вещество, усиливающее действие подкормки и улучшающее структуру почвы, делая её более рыхлой и плодородной. Третьим составляющим является янтарная кислота в порошкообразной форме, которую опытные садоводы по праву считают настоящим стимулятором роста и цветения для различных культур.

Для приготовления питательного раствора необходимо растворить в 10 литрах воды 2 столовые ложки нашатырного спирта, 1 столовую ложку гумата и 1 грамм (примерно 1/4 чайной ложки) порошка янтарной кислоты. Ингредиенты следует тщательно перемешать до получения однородной смеси. По рекомендации опытной огородницы Елены Литвиновой, подобной подкормкой стоит поливать растения каждые две недели.

Важно отметить, что для томатов применение данного удобрения рекомендуется только до момента появления завязей. В то же время огурцы благосклонно относятся к азотистым подкормкам, поэтому их можно регулярно поливать приготовленным раствором на протяжении всего вегетационного периода.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: канал ellen
Теги: помидоры огурцы удобрения
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