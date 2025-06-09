Июньские процедуры для яблони и вишни от агронома Гуляевой: 5 шагов для получения богатого урожая

13:57, 09 июн 2025

Лето – драгоценное время для садоводов. В эти солнечные месяцы каждый шаг по уходу за фруктовым садом имеет решающее значение для будущего урожая и долголетия деревьев. Июнь – особенно важный период, требующий пристального внимания и грамотных действий. Агроном Нелли Гуляева делится незаменимыми рекомендациями, которые помогут сохранить здоровье и урожайность вашего сада.

Первым делом следует тщательно разрыхлить почву вокруг стволов деревьев, удалив любые сорняки. Эта процедура обеспечивает доступ кислорода к корневой системе и предотвращает застой влаги. После разрыхления обильно полейте каждое дерево, а затем замульчируйте приствольные круги. Мульча сохранит влагу в почве и защитит корни от перегрева.

Вторым шагом станет удаление нежелательной молодой поросли. Эти побеги могут истощать ресурсы основного растения, затеняя его и отбирая питательные вещества. Агроном рекомендует выкапывать поросль целиком с корнями. Однако если вы планируете расширять сад, можно аккуратно пересадить эти молодые деревца на новое место.

Защита от вредителей – третий важный пункт в июньском списке забот. По словам Нелли Гуляевой, в последние годы наблюдается массовое нашествие тли на кусты и деревья. Своевременная обработка инсектицидами поможет избежать серьезных повреждений и сохранить урожай.

Четвертым шагом должно стать прореживание завязи, особенно если цветение было обильным. Переизбыток плодов может серьезно ослабить дерево, поэтому удаление части завязей позволит сохранить его силы и увеличить размер оставшихся плодов.

Наконец, не забудьте внести подкормки. В период формирования плодов и ягод деревьям требуется дополнительное питание для поддержания роста и урожайности. Используйте специализированные удобрения, богатые необходимыми микроэлементами.

Справка: При должном уходе плодовые деревья способны радовать вас урожаями на протяжении многих десятилетий. Даже старые яблони могут плодоносить до 100 лет, если своевременно принимать меры по их реанимации.

Автор: Вадим Рудаков