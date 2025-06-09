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Июньские процедуры для яблони и вишни от агронома Гуляевой: 5 шагов для получения богатого урожая

Июньские процедуры для яблони и вишни от агронома Гуляевой: 5 шагов для получения богатого урожая

13:57, 09 июн 2025

Лето – драгоценное время для садоводов. В эти солнечные месяцы каждый шаг по уходу за фруктовым садом имеет решающее значение для будущего урожая и долголетия деревьев. Июнь – особенно важный период, требующий пристального внимания и грамотных действий. Агроном Нелли Гуляева делится незаменимыми рекомендациями, которые помогут сохранить здоровье и урожайность вашего сада.

Первым делом следует тщательно разрыхлить почву вокруг стволов деревьев, удалив любые сорняки. Эта процедура обеспечивает доступ кислорода к корневой системе и предотвращает застой влаги. После разрыхления обильно полейте каждое дерево, а затем замульчируйте приствольные круги. Мульча сохранит влагу в почве и защитит корни от перегрева.

Вторым шагом станет удаление нежелательной молодой поросли. Эти побеги могут истощать ресурсы основного растения, затеняя его и отбирая питательные вещества. Агроном рекомендует выкапывать поросль целиком с корнями. Однако если вы планируете расширять сад, можно аккуратно пересадить эти молодые деревца на новое место.

Защита от вредителей – третий важный пункт в июньском списке забот. По словам Нелли Гуляевой, в последние годы наблюдается массовое нашествие тли на кусты и деревья. Своевременная обработка инсектицидами поможет избежать серьезных повреждений и сохранить урожай.

Четвертым шагом должно стать прореживание завязи, особенно если цветение было обильным. Переизбыток плодов может серьезно ослабить дерево, поэтому удаление части завязей позволит сохранить его силы и увеличить размер оставшихся плодов.

Наконец, не забудьте внести подкормки. В период формирования плодов и ягод деревьям требуется дополнительное питание для поддержания роста и урожайности. Используйте специализированные удобрения, богатые необходимыми микроэлементами.

Справка: При должном уходе плодовые деревья способны радовать вас урожаями на протяжении многих десятилетий. Даже старые яблони могут плодоносить до 100 лет, если своевременно принимать меры по их реанимации.

Простая ловушка, спасающая яблони от плодожорки: советы агронома для эффективной защиты сада

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: яблоня советы
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