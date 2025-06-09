Не выбрасывайте прошлогоднюю картошку: приготовьте из нее удобрение для роз и наслаждайтесь их пышным цветением до осени

12:02, 09 июн 2025

Для садоводов и огородников одной из главных задач является обеспечение растений необходимыми питательными веществами. Зачастую для этого используются коммерческие удобрения, однако многие энтузиасты предпочитают экспериментировать с созданием подкормок из доступных природных компонентов и отходов. Одним из таких нетрадиционных, но весьма эффективных средств является удобрение из старого картофеля, рецепт приготовления которого раскрывают эксперты канала «Дачные истории».

Необходимо взять примерно треть ведра картофеля, который по каким-либо причинам оказался непригодным для употребления в пищу. Его не нужно предварительно мыть или очищать от кожуры — просто нарезать крупными кусочками, как для приготовления супа, и поместить в емкость. К картофелю следует добавить равное количество воды и около 30 граммов сухих дрожжей.

Далее ведро необходимо накрыть пленкой и оставить в прохладном затененном месте примерно на неделю. За это время произойдет процесс брожения, в результате которого образуется концентрированное удобрение. После завершения процесса, его нужно процедить и разбавить водой в соотношении 1 часть удобрения на 10 частей воды. Полученный раствор рекомендуется использовать для подкормки кустов роз, вылив его непосредственно под корень растений.

Секрет эффективности картофельного удобрения кроется в его богатом составе. Оно содержит значительное количество калия — одного из ключевых элементов для роста и развития растений. Благодаря этому, а также другим полезным веществам, удобрение способствует улучшению состава почвы и усилению питания растений. В результате розы образуют больше цветочных бутонов, демонстрируя пышное и продолжительное цветение.

Автор: Алия Карачурина