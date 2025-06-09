Одна таблетка на ведро — и огурцы с томатами плодоносят как никогда: поливайте раз в неделю и собирайте урожай тележками

11:23, 09 июн 2025

Среди наиболее популярных овощных культур, несомненно, выделяются помидоры и огурцы. Эти вкусные и полезные овощи уже давно стали неотъемлемой частью летнего стола. Однако для того, чтобы получить по-настоящему богатый урожай, необходимо правильно ухаживать за растениями. И в этом огородникам может помочь простая, но эффективная домашняя подкормка.

Елена Литвинова, огородница со стажем, делится своим секретным рецептом питательного раствора, который позволит огурцам и помидорам пуститься в бурный рост, завязать множество плодов и порадовать обильным урожаем. Удивительно, но для создания этой подкормки потребуется всего два доступных ингредиента, которые, скорее всего, уже есть в доме у каждого садовода.

Первым ключевым компонентом подкормки выступает глицин – аминокислота, полезная не только для человеческого организма, но и для растений. Для приготовления раствора необходимо растворить пять таблеток глицина по 100 мг в 10 литрах воды. Глицин обладает способностью усиливать действие других веществ, поэтому огородница рекомендует добавить в питательную смесь столовую ложку гуматов.

Гуматы – это уникальные соединения, которые благотворно влияют на состав почвы. Они делают ее более рыхлой и плодородной, что, в свою очередь, позволяет растениям лучше усваивать питательные вещества. Таким образом, комбинация глицина и гуматов создает идеальные условия для роста и развития огурцов и помидоров. Готовый раствор следует вносить под корни растений во время планового полива один раз в неделю или раз в две недели.

Автор: Алия Карачурина

Фото: sadogorodtv