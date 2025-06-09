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Это не сорняк, а клад: используйте его для полива помидоров и наслаждайтесь невиданным урожаем — простая смесь с водой

Это не сорняк, а клад: используйте его для полива помидоров и наслаждайтесь невиданным урожаем — простая смесь с водой

10:54, 09 июн 2025

Многие дачники сталкиваются с проблемой избытка сорняков на своих участках. Вместо того, чтобы выбрасывать их или отправлять в компост, существует интересный способ использовать сорняки с пользой для растений. Речь идет об эффективной подкормке, которую можно приготовить из такого распространенного сорняка, как одуванчик.

На первый взгляд, одуванчик может показаться обычным неприглядным сорняком, засоряющим грядки и газоны. Однако это растение таит в себе целый комплекс полезных веществ, благотворно влияющих на рост и развитие культурных растений. Опытные садоводы знают, как извлечь максимальную пользу из этого скромного цветка и превратить его в ценное удобрение.

Для приготовления подкормки потребуется всего лишь ведро, заполненное на треть выкорчеванными одуванчиками. Их можно предварительно размять лопатой для лучшего высвобождения сока. Далее в ведро следует налить горячую воду и плотно закрыть крышкой. Емкость с будущим удобрением необходимо поставить в тенистое место, например, под деревом, и оставить на неделю для брожения.

По истечении недели бродящую смесь можно процедить, отделив жидкую часть от твердых остатков. Полученное концентрированное удобрение рекомендуется разбавить водой в пропорции, удобной для полива. Для подкормки одного куста томатов обычно достаточно вылить около стакана приготовленного средства под корень.

Благодаря содержащимся в одуванчиках питательным веществам, томаты отзывчиво реагируют на такую подкормку. Растения образуют множество завязей, которые впоследствии вырастают в крупные, сочные и вкусные плоды.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: одуванчик подкормка помидоры
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