Пестрые тюльпаны — не только красиво, но и опасно: срочно уничтожайте такие луковицы — угроза для флоксов, лилий, роз и нарциссов

10:39, 09 июн 2025

Красочная палитра разноцветных тюльпанов не всегда означает необычный сорт. Зачастую такая причудливая окраска свидетельствует о поражении растения коварным вирусом, который способен не только погубить зараженный цветок, но и распространиться на другие экземпляры на клумбе. О том, как распознать эту угрозу и что предпринять, рассказывает опытный агроном Нелли Гуляева.

Признаки вируса пестролепестности проявляются в нехарактерной для сорта расцветке лепестков. Вместо ожидаемого однотонного цвета на цветах появляются пятна и полосы, хаотично разбросанные по лепесткам без определенного рисунка. Кроме того, больные тюльпаны часто имеют деформированные листья, а сами бутоны становятся мельче и теряют свою обычную форму.

Причиной заражения может стать стресс для растений, вызванный резкими перепадами погодных условий. Не исключен и перенос вируса насекомыми или грызунами, питающимися пораженными цветами. Распространению инфекции способствует также использование одного и того же садового инструмента для срезки здоровых и больных экземпляров.

Если своевременно не уничтожить зараженные растения, опасность быстро распространяется на все цветы клумбы, которые в итоге могут полностью погибнуть. Поэтому, заметив растение с окраской, не соответствующей сорту, безжалостно удаляйте его вместе с луковицей, советует эксперт. Выкопав луковицу, сожгите ее вместе с землей за пределами участка.

Автор: Алия Карачурина