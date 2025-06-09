Как избежать горечи в огурцах и ускорить их рост: рекомендации агронома Давыдовой по подкормке до середины июня

09:07, 09 июн 2025

Многие огородники сталкиваются с неприятной ситуацией, когда выращенные с любовью огурцы приобретают горьковатый привкус. Что стоит за этим явлением и как избавиться от горечи в плодах? Разбираемся в вопросе вместе с опытным агрономом.

В первую очередь, стоит знать, что горький вкус огурцов вызван повышенным содержанием вещества под названием "кукурбитацин". Данный элемент обладает ценными антиопухолевыми свойствами, однако его концентрация в плодах не должна быть чрезмерной.

По словам агронома Ксении Давыдовой, горечь чаще всего появляется при резких перепадах температуры, длительном похолодании, поливе холодной водой или нерегулярном увлажнении почвы. Иными словами, экстремальные условия выращивания провоцируют накопление кукурбитацина, делая огурцы несъедобными.

Что же делать в подобной ситуации? Давыдова рекомендует сосредоточиться на устранении неблагоприятных факторов. Стабилизируйте температурный режим, обеспечьте равномерный полив теплой водой, поддерживайте оптимальную влажность грунта – и проблема горечи решится сама собой.

Однако если растения уже пострадали от стресса, необходимо принять меры для их поддержки. Специалист советует внести калиевую подкормку следующего состава: в 10 литрах воды разведите 10 граммов сульфата калия, 10 граммов мочевины, 20 граммов калимагнезии и добавьте около 30 граммов древесной золы. Такое удобрение следует вносить при первых признаках дефицита калия, но не позднее середины июня.

Давыдова отмечает, что калиевая подкормка не только поможет избавиться от горького привкуса плодов, но и сведет к минимуму появление пустоцветов, а также повысит общую урожайность огурцов. Таким образом, своевременное внесение удобрения окажет комплексное положительное воздействие на культуру.

Автор: Алия Карачурина