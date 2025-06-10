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Как бороться с тлей на смородине во время плодоношения: проверенный способ без химии, о котором мало кто знает

Как бороться с тлей на смородине во время плодоношения: проверенный способ без химии, о котором мало кто знает

14:31, 10 июн 2025

Две разновидности тли – крыжовниковая и красносмородиновая – являются наиболее распространенными обитателями смородиновых кустов. Эти крохотные насекомые размножаются с пугающей скоростью, высасывая питательные соки из нежных молодых листьев. Если не принять своевременных мер, тля может стать серьезной головной болью для садовода, угрожая здоровью и урожайности кустарников.

Первыми тревожными сигналами присутствия вредителя станут покрасневшие вздутия на листьях, их пожелтение, искривленные молодые побеги с укороченными междоузлиями и засыхающие цветочные кисти. Эти симптомы – верный признак того, что пора предпринять решительные действия.

К счастью, существует эффективный натуральный метод борьбы с тлей, который можно применять даже в период созревания ягод, не опасаясь вредных последствий для урожая. Ксения Цветкова, опытный садовод и автор популярного Дзен-канала «Цветущий фикус», делится своим проверенным рецептом.

Возьмите 70-100 граммов дегтярного мыла и натрите его на терке. Затем растворите полученную стружку в 10 литрах горячей воды и оставьте раствор на сутки. Перед применением хорошо перемешайте жидкость. Для усиления эффекта можно добавить чайную ложку йода.

Тщательно опрысните кусты приготовленным раствором. Если популяция тли значительна, можно протирать ветки губкой, смоченной в этой жидкости, или окунать их в ведро с раствором. Этот концентрированный состав не только отпугнет вредителей, но и безопасен для применения даже в период созревания ягод.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: смородина вредители тля
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