Неправильные подкормки: почему даже опытные садоводы теряют урожай огурцов и как этого избежать

12:04, 10 июн 2025

Многие дачники совершают досадные ошибки, используя неподходящие удобрения, которые не только не приносят ожидаемой пользы, но и способны существенно навредить своим зеленым питомцам. Между тем, некоторые из этих вредных подкормок пользуются широкой популярностью среди огородников, зачастую по недопониманию их истинного воздействия.

Когда огуречные всходы активно развиваются и нуждаются во внимании садоводов, особенно важно правильно подбирать удобрения. Излишек азота на этом этапе не идет культуре на пользу, поэтому стоит временно исключить органику - навоз, перегной и куриный помет следует оставить для подкормки в другое время. Вопреки распространенному заблуждению, популярный среди дачников марганцовый раствор не является источником калия для растений. А превышение его дозировки приводит к чрезмерному подкислению грунта и токсическому воздействию на культуру.

«Многие считают марганцовку калийным удобрением, но ведь это не так», - объясняет профессиональный садовод Анна Ивановна. «От нее огурцы не получат должного калия. Зато при передозировке они страдают от отравления марганцем и закисления почвы. Недостаток калия так и остается не восполненным».

Не менее опасен для нежных огурчиков и раствор нашатырного спирта (аммиака). Его щелочная природа ожигает корни и листья, вызывая сильнейший стресс у растений. К тому же, пока аммиак постепенно превращается в доступные для усвоения формы азота, огурцы испытывают его токсическое воздействие.

Автор: Алия Карачурина

Фото: moyasotka.com