Неправильные подкормки: почему даже опытные садоводы теряют урожай огурцов и как этого избежать
12:04, 10 июн 2025
Многие дачники совершают досадные ошибки, используя неподходящие удобрения, которые не только не приносят ожидаемой пользы, но и способны существенно навредить своим зеленым питомцам. Между тем, некоторые из этих вредных подкормок пользуются широкой популярностью среди огородников, зачастую по недопониманию их истинного воздействия.
Когда огуречные всходы активно развиваются и нуждаются во внимании садоводов, особенно важно правильно подбирать удобрения. Излишек азота на этом этапе не идет культуре на пользу, поэтому стоит временно исключить органику - навоз, перегной и куриный помет следует оставить для подкормки в другое время. Вопреки распространенному заблуждению, популярный среди дачников марганцовый раствор не является источником калия для растений. А превышение его дозировки приводит к чрезмерному подкислению грунта и токсическому воздействию на культуру.
Не менее опасен для нежных огурчиков и раствор нашатырного спирта (аммиака). Его щелочная природа ожигает корни и листья, вызывая сильнейший стресс у растений. К тому же, пока аммиак постепенно превращается в доступные для усвоения формы азота, огурцы испытывают его токсическое воздействие.
Читайте также:Превратите старое молоко в шикарное удобрение для ваших растений: урожай утроится, соседи обзавидуются