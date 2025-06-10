Как избежать ошибок при первом окучивании картошки: советы опытного агронома Синьковского

09:07, 10 июн 2025

В период активного роста картофеля одним из важнейших агротехнических мероприятий является окучивание. Однако определить оптимальное время для первого окучивания бывает непросто.

Традиционно садоводы ориентируются на народные приметы и наблюдения за ростом картофельной ботвы. Но универсального решения нет, ведь разные сорта имеют разные периоды вегетации. Чтобы не ошибиться, следует обращать внимание на высоту молодых побегов. По словам агронома Петра Синьковского, первое окучивание необходимо проводить, когда ростки достигнут 6-8 или 10-15 см в высоту, что случается примерно через три недели после появления всходов.

«Засыпая почвой куст так, чтобы над поверхностью оставалось всего 2-3 см ботвы, вы обеспечите защиту корневой системы и стимулируете образование дополнительных клубней», — советует специалист.

Однако нельзя полностью игнорировать погодные условия. В регионах с нестабильным весенним климатом и риском возвратных заморозков целесообразно полностью присыпать молодые побеги слоем почвы. Это поможет предотвратить их вымерзание.

Помимо сортовых особенностей и погодных факторов, современные селекционеры предлагают садоводам множество интересных новинок. Среди них устойчивые к болезням и холодам сорта с оригинальной окраской мякоти: «Северное сияние» с пестрым, «Рубин» с желтым, «Майами» с фиолетово-мраморным оттенком. Последний сорт особенно примечателен тем, что его клубни можно употреблять в пищу даже в сыром виде.

Автор: Алия Карачурина