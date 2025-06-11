Впечатляющий урожай моркови: узнайте, как правильная подкормка до конца июня поможет вырастить сладкие и крепкие корнеплоды

11:37, 11 июн 2025

Многие садоводы и огородники сталкиваются с проблемой получения полноценного урожая моркови. Нередко корнеплоды вырастают мелкими, деформированными и лишенными ожидаемого сладкого вкуса. Однако опытные специалисты в области садоводства знают эффективные способы решения этой проблемы.

По словам эксперта Евгении Фоминой, причиной неудач с морковью зачастую становится дефицит кальция в почве. Именно этот микроэлемент играет ключевую роль в первой фазе роста культуры, способствуя быстрому прорастанию семян и формированию крупных корнеплодов.

Чтобы обеспечить морковь необходимым количеством кальция, в середине июня рекомендуется пролить грядку раствором аммиачной селитры. Для его приготовления следует растворить одну столовую ложку селитры в десяти литрах воды.

Не менее важным для полноценного развития моркови является внесение суперфосфата. Эксперты советуют рассыпать его по грядке до конца июня, используя одну столовую ложку порошка на каждый квадратный метр почвы.

В конце первого летнего месяца морковь также нуждается в калии, от которого напрямую зависят ее вкусовые качества. Для обеспечения культуры этим элементом необходимо приготовить раствор сульфата калия, растворив две столовые ложки вещества в десяти литрах воды, и пролить им грядку.

Справка: в мире существует более двадцати типов моркови, включающих огромное количество сортов. Однако лишь некоторые из них рекомендованы для массового выращивания в промышленных и любительских целях.

Автор: Алия Карачурина