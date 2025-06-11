Как избавиться от слизней за один раз: простая добавка в воду для полива, которую нужно применить в июне

10:53, 11 июн 2025

В начале каждого сезона садоводы и огородники сталкиваются с одной и той же проблемой - борьбой против ненасытных слизней, готовых в мгновение ока лишить их трудов и урожая. Но не стоит отчаиваться, ведь есть простой и доступный способ противостоять этим упорным вредителям.

Слизни не брезгуют ничем – они с удовольствием пожирают как культурные растения, так и сорняки. Поэтому важно не оставлять им ни единого шанса, очищая грядки от любой нежелательной растительности. Бой следует начинать, как только на огороде появляются первые ростки травы, служащие пищей для этих прожорливых существ.

Секретное оружие против слизней – обычный нашатырный спирт. Приготовьте раствор, смешав 2 столовые ложки нашатыря с 10 литрами воды. Опрыскайте этим составом грядки или же вылейте его прямо на места скопления слизней. Они не выносят запаха нашатырного спирта, который быстро и эффективно их уничтожает.

Автор: Алия Карачурина