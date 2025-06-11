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Как простой стакан водки может спасти ваши томаты от фитофторы и улучшить вкус плодов: удивительные советы огородников

Как простой стакан водки может спасти ваши томаты от фитофторы и улучшить вкус плодов: удивительные советы огородников

10:38, 11 июн 2025

Специалист по растениеводству из Тимирязевской сельхозакадемии Ксения Давыдова предложила нетрадиционный метод подкормки томатов, который может одновременно решить несколько задач.

По ее словам, томатные кусты положительно реагируют на внесение этилового спирта. Для этих целей можно использовать чистый спирт, предварительно разбавив его водой в соотношении 1:2, либо напиток алкогольного происхождения - водку.

Давыдова рекомендует развести стакан водки в 20 литрах воды и внести эту питательную смесь под корень томатов через пару недель после высадки рассады в открытый грунт. Данную подкормку можно повторять с интервалом в семь дней вплоть до момента появления первых плодов. Такая процедура, по заверениям агронома, укрепит растения, продезинфицирует почву и ускорит созревание томатов, а также придаст их плодам более насыщенный и ярко выраженный вкус.

Кроме того, водочный раствор может быть использован в целях защиты томатной рассады от фитофтороза. Обработку рекомендуется начинать в июле путем опрыскивания кустов раствором из стакана водки на ведро воды. Повторную обработку необходимо провести через две недели.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры фитофтора
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