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Польза смешанных грядок: Названы идеальные «соседи» в огороде — улучшают плодородность и отпугивают вредителей

Польза смешанных грядок: Названы идеальные «соседи» в огороде — улучшают плодородность и отпугивают вредителей

16:29, 12 июн 2025

Агроном Ксения Давыдова поделилась бесценными познаниями о том, как грамотно распланировать огородные грядки, добившись плодотворного сосуществования культур. Ее рекомендации помогут садоводам избежать ошибок и вырастить богатый урожай.

Искусство разумного соседства растений начинается с умелого подбора компаньонов. Морковь и лук, оказывается, являются союзниками в борьбе с морковными и луковыми мухами, защищая друг друга от этих прожорливых вредителей. Капуста и сельдерей также объединяют усилия, помогая отпугивать болезни и насекомых-паразитов. Благодаря сельдерею, отваживающему белянок, капустные головки остаются в безопасности.

Дружба между огурцами и укропом напоминает идиллию — эти культуры безмятежно уживаются на одной гряде, не мешая друг другу. Помидоры и базилик также поддерживают плодотворный союз, ведя совместную борьбу против вредных насекомых.

Кольраби и салат представляют собой еще одну гармоничную пару. Однако, по рекомендации Давыдовой, салат следует убрать раньше, позволив кольраби спокойно завершить вегетацию.

Когда дело доходит до огурцов, их лучшими компаньонами становятся кукуруза, подсолнухи и плетистая фасоль. Объединенные в одном огородном ансамбле, они процветают до самых морозов, одаривая щедрым урожаем.

Фасоль прекрасно дополняют помидоры и огурцы, которые создают благоприятные условия для взаимного роста. Редис же предпочитает соседство с кабачками, цукини и другими поздними овощами.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
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