Как увеличить урожай томатов и защитить их от болезней: проверенный деревенский рецепт из 3 компонентов
14:32, 12 июн 2025
В стремлении получить обильный урожай сочных и вкусных томатов многие огородники сталкиваются с капризами этой привередливой культуры. Однако опытные садоводы из деревень знают действенный и безопасный способ подпитать любимые растения, позволяющий им развить крепкий иммунитет и щедро одарить своими плодами.
Секрет кроется в использовании натуральных ингредиентов, которые буквально дышат силами природы. Вместо агрессивных химических удобрений рачительные огородники отдают предпочтение проверенному временем рецепту, который с успехом передается из поколения в поколение.
Для начала нужно вскипятить пять литров воды и растворить в ней три столовые ложки золы и чайную ложку порошка борной кислоты. После тщательного перемешивания и остывания раствора добавляется двадцать миллилитров йода. Затем состав настаивается в течение суток.
Перед применением концентрированное удобрение следует процедить и разбавить в пропорции один литр на десять литров воды. Такой питательный настой щедро поливают у основания каждого куста, отводя по полулитру на растение. Этого будет достаточно, чтобы подарить томатам заряд бодрости и силы для формирования крепких плодов.
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