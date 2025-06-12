Виноград на даче без хлопот: раскрываем секреты садоводов по выбору лучшей подкормки для щедрого урожая

12:36, 12 июн 2025

Виноград – одна из самых желанных культур на дачных участках. Его сладкие и сочные ягоды манят многих садоводов, однако процесс выращивания этой культуры нередко вызывает трудности. Низкая урожайность и проблемы с созреванием винограда могут стать настоящим разочарованием для тех, кто вложил немало сил и средств в уход за насаждениями. Тем не менее, опытные садоводы знают секреты, которые позволяют добиться обильного урожая спелого и сладкого винограда.

Залогом успешного виноградарства является грамотная подкормка. По мнению бывалых садоводов, ключ к сохранению завязи и повышению количества урожая кроется в обеспечении виноградной лозы двумя важнейшими элементами – калием и бором. Именно они способствуют нормальному развитию и созреванию ягод.

Калий, несомненно, жизненно необходим для винограда, однако начинающие дачники зачастую совершают серьезную ошибку, применяя его в сочетании с хлором. Хлор, напротив, лишает растение шансов на полноценное вызревание гроздей. Поэтому следует использовать калийные удобрения, не содержащие этого вредного для винограда элемента.

Что касается бора, то с ним нужно быть особенно осторожным. Его избыток может нанести вред виноградной лозе. Чтобы избежать передозировки, рекомендуется развести 10 граммов борной кислоты в 10 литрах воды и опрыскивать этим раствором листья винограда. Такую процедуру следует проводить дважды – до цветения и сразу после его окончания.

Справка. Некоторые садоводы-любители экспериментируют с нетрадиционными подкормками для винограда, используя отходы вроде очистков картофеля, корок хлеба или даже дрожжей. Однако эффективность таких смесей наукой не доказана, поэтому для получения гарантированного урожая лучше придерживаться проверенных временем методов подкормки калием и бором в рекомендованных дозировках.

Автор: Алия Карачурина