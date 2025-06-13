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Дачникам назвали самые эффективные методы борьбы с колорадским жуком

Дачникам назвали самые эффективные методы борьбы с колорадским жуком

17:10, 13 июн 2025

Колорадский жук начинает активно размножаться, становясь настоящей головной болью для садоводов и фермеров. Эти прожорливые насекомые способны за короткий срок уничтожить большую часть урожая картофеля, томатов и других культур семейства пасленовых.

Одним из самых простых и доступных способов является применение чесночной воды. Для ее приготовления берется около 250 граммов измельченного чеснока и заливается пятью литрами воды. Смесь настаивается в течение суток, после чего процеживается. К настою добавляется 10 мл 9% уксуса и столовая ложка жидкого мыла или шампуня для лучшего сцепления с растениями. Обработка этим средством безвредна для культур, но эффективно отпугивает колорадских жуков.

Кроме народных методов, специалисты рекомендуют опробовать и другие стратегии. Механический способ предполагает использование липких лент, устанавливаемых на стеблях растений. Они надежно ловят вредителей, не позволяя им распространяться дальше. Хороший результат дают также биологические методы – создание благоприятных условий для естественных врагов жуков, таких как жабы и птицы, которые с удовольствием полакомятся насекомыми.

Не остались без внимания и химические средства борьбы. Широкое применение получили препараты на основе бактерий Bacillus thuringiensis. Они блокируют пищеварительную систему жуков, приводя к существенному сокращению их популяции на участке.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: колорадский жук советы
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