Мудрые дачники формируют низкорослые помидоры именно так: от этого зависит урожайность культуры — пора действовать уже сейчас

14:55, 13 июн 2025

Одним из ключевых факторов, определяющих здоровье и урожайность низкорослых томатов после высадки в открытый грунт, является правильное формирование кустов. От этого агротехнического приема во многом зависит, насколько обильным и качественным будет урожай.

Виктория Радзевская, ведущая популярный дзен-канал, делится проверенными рекомендациями по формированию кустов низкорослых сортов томатов. По ее словам, оптимальным считается оставление 1-3 стеблей на каждом растении, однако конкретное количество следует определять с учетом климатических условий региона. Если летний сезон ожидается теплым и благоприятным, можно смело формировать по 3 стебля, так как погода позволит завязавшимся плодам полностью вызреть.

«В нижней части куста я удаляю все пасынки, а под первой цветочной кистью оставляю один боковой побег. Этот пасынок разовьется в полноценный стебель с цветочными кистями. Рост каждого стебля завершается верхушечной кистью», - комментирует Виктория Радзевская.

Низкорослые томаты имеют генетически обусловленную ограниченную высоту, поэтому их верхушки не следует прищипывать, в отличие от высокорослых индетерминантных сортов.

Дополнительная справка: правильный полив - залог здоровья томатов. Использовать следует исключительно теплую воду температурой 25-30°C. Холодный полив губителен для культуры, вызывая замедление роста и снижение урожайности.

Автор: Алия Карачурина