Даже стойкие сорняки высыхают вмиг: это средство быстро избавит от надоевших растений — пропалывать не придётся

13:26, 13 июн 2025

Сорные растения представляют серьезную проблему для садоводов и фермеров, поскольку они активно конкурируют с культурными растениями за питательные вещества, влагу и солнечный свет, что приводит к значительному снижению урожайности. Избавление от нежелательной растительности требует немалых усилий и времени, поэтому садоводы постоянно ищут эффективные и безопасные методы борьбы с сорняками.

По словам Виктории Радзевской, зеленка зарекомендовала себя как отличное гербицидное средство для уничтожения таких стойких сорняков, как пырей и других нежелательных растений на садовом участке. Для приготовления раствора необходимо смешать 10 мл зеленки с 1 литром воды и добавить 1 столовую ложку 6% уксуса. Этот состав не только эффективно уничтожает сорняки, но и безопасен для окружающей среды.

Применение раствора зеленки требует определенной осторожности. Радзевская рекомендует надевать перчатки перед опрыскиванием и тщательно обрабатывать только сорные растения, избегая попадания средства на культурные растения. Поэтому данный метод наиболее подходит для участков, где не высажены овощные культуры. Для овощных грядок зеленка может использоваться в качестве удобрения, но в другой пропорции, не создающей риска для растений.

Помимо борьбы с сорняками, зеленка успешно применяется в качестве подкормки для ягодных культур, таких как клубника. Для этого необходимо приготовить раствор из 50 капель зеленки на ведро воды и опрыскать им кусты в период цветения. Такая подкормка способствует образованию крупных и сочных ягод с превосходным вкусом.

Автор: Алия Карачурина