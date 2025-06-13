Кусты помидоров гибнут один за одним: этого категорически нельзя делать, чтобы не потерять урожай — совет агронома

13:18, 13 июн 2025

Выращивание помидоров – процесс, требующий особого внимания и знаний. Многие огородники прилагают значительные усилия, чтобы получить богатый урожай вкусных и ароматных плодов. Однако часто их старания оказываются тщетными из-за незнания некоторых важных нюансов. Агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями, которые помогут избежать распространенных ошибок при выращивании томатов.

Одной из главных угроз для культуры является чрезмерное внесение органических удобрений. Излишне питательная, перенасыщенная органикой почва категорически противопоказана томатам. При посадке рассады недопустимо добавлять в лунки навоз или птичий помет, поскольку это неизбежно приведет к развитию опасного грибкового заболевания – фитофтороза. Эта болезнь распространяется с помощью зооспор, которые поражают клубни, листья, стебли и плоды растений.

Кроме того, агроном рекомендует воздержаться от частого внесения азотсодержащих удобрений, таких как раствор коровяка или мочевина. Их применение более двух раз за сезон приведет к избытку азота в почве, что негативно скажется на урожае. Если все же возникнет необходимость в дополнительной подкормке, лучшим вариантом станет опрыскивание листвы томатов слабым раствором мочевины – одна столовая ложка порошка на ведро воды.

Автор: Алия Карачурина