Тля и муравьи «рассосутся» в момент: Прыскаю их отваром этого сорняка — настоящее золото, а его выбрасывают

12:13, 13 июн 2025

Садоводы и огородники вынуждены вести непрекращающуюся борьбу с непрошенными гостями – муравьями и тлей, которые наносят серьезный урон растениям и урожаю. Эти настойчивые вредители способны в считанные дни уничтожить результаты многомесячного труда. Однако есть проверенное народное средство, которое поможет избавиться от нежеланных насекомых без применения токсичных химикатов.

Неожиданным спасителем в этой битве становится обычный одуванчик – широко распространенный сорняк, которому многие огородники объявили непримиримую войну. Оказывается, в нем содержится горький компонент, совершенно не по вкусу муравьям и тле. Поэтому отвар из одуванчиков может стать мощным натуральным репеллентом для защиты растений.

Приготовление этого экологически безопасного средства не составит труда. Достаточно выкопать несколько одуванчиков вместе с корнями, измельчить их и плотно набить металлическую емкость – таз или ведро. Затем необходимо залить содержимое водой и проварить в течение пяти минут. После остужения раствор нужно процедить через мелкое ситечко.

Последний штрих – добавление пары столовых ложек жидкого мыла, которое позволит средству лучше распределяться и дольше удерживаться на поверхности листьев и стеблей. Готовый природный репеллент рекомендуется обильно опрыскивать на растения, пораженные тлей и муравьями. Горький компонент одуванчика отпугнет насекомых и не позволит им причинить дальнейший вред культурам.

Справка. Взаимоотношения между муравьями и тлей имеют давнюю историю – эти насекомые словно находятся в симбиозе. Муравьи оберегают тлей, собирая с их брюшков сладкий сок, за что последних даже прозвали «муравьиными коровками». Однако для садоводов и огородников это сотрудничество обращается в настоящую головную боль из-за вызываемого вредителями ущерба, с которым поможет справиться простой одуванчик.

Автор: Алия Карачурина