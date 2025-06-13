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Стакан в ведро — и помидоры с огурцами рванут вверх: поливаете дважды в месяц — и собираете урожай как с чернозёмов

Стакан в ведро — и помидоры с огурцами рванут вверх: поливаете дважды в месяц — и собираете урожай как с чернозёмов

12:01, 13 июн 2025

Всем известно, что для обильного плодоношения овощных культур требуется должный уход и своевременная подкормка. В этом вопросе стоит прислушаться к советам опытных агрономов.

Ксения Давыдова делится проверенным рецептом эффективного удобрения. Его главное преимущество – в доступных ингредиентах, которые найдутся в хозяйстве каждого огородника.

Основой подкормки служит древесная зола – концентрат важнейших минералов и микроэлементов, необходимых для роста и развития растений. Однако в сыром виде они малодоступны для усвоения корневой системой. Чтобы раскрыть их потенциал, золу следует предварительно обработать уксусом.

Для приготовления раствора понадобится всего 1 стакан древесной золы и 1 стакан 9% уксуса. Смесь тщательно перемешивается и разбавляется 10 литрами воды. Финальным штрихом станет добавление столовой ложки куркумы – специи, богатой антиоксидантами и биологически активными соединениями, выступающими в роли естественных антисептиков.

Подкормка не только насытит растения необходимыми питательными веществами, но и убережет от вредоносных микроорганизмов, стимулируя пышное цветение и завязывание плодов.

Для достижения максимального эффекта агроном советует вносить домашнее удобрение раз в 1-2 недели, выливая по стакану под каждое растение. Этот простой, но действенный прием позволит насладиться богатым урожаем свежих, сочных овощей уже в ближайшее время.

Кусты помидоров гибнут один за одним: этого категорически нельзя делать, чтобы не потерять урожай — совет агронома

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Автор: Алия Карачурина
Фото: канал dom-sad-ogorod
Теги: помидоры подкормка
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