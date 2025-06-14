Как удвоить урожай высокорослых помидоров в июне: эффективный метод без необходимости в подкормках
13:08, 14 июн 2025
В своем онлайн-дневнике опытный садовод Виктория Радзевская делится важными рекомендациями по грамотной обрезке листьев томатов. Она подчеркивает, что листва играет жизненно важную роль для растений, обеспечивая их питательными веществами через фотосинтез. Однако излишнее ее количество может навредить, поэтому необходимо регулярно прищипывать определенные листья. При этом за один подход стоит удалять не более 2-3 листочков, чтобы не причинить стресс растению.
По мнению эксперта, крайне важно оставлять минимум по два листа под первой цветочной кистью и над ней. Эти питательные листья помогают завязям и будущим плодам получать необходимую влагу и полезные вещества. Уже в июне можно смело избавляться от самых нижних листьев, но следуя рекомендациям специалиста.
Своевременная и грамотная обрезка листвы позволяет томатам развиваться наилучшим образом и формировать больше высококачественных плодов. Не стоит бояться осторожного прищипывания, ведь это залог богатого урожая вкуснейших помидоров.
Справка: Потребность томатов в обильном поливе наиболее высока в период налива и созревания плодов. В зависимости от размера куста и количества завязей одно растение может потребовать до 10 литров воды за один полив.
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