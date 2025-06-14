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Защитите свои огурцы от пероноспороза: 50 г этой кашицы на 1 литр воды — и проблема решена

Защитите свои огурцы от пероноспороза: 50 г этой кашицы на 1 литр воды — и проблема решена

12:49, 14 июн 2025

Радость садоводов порой омрачает коварная болезнь – пероноспороз, именуемая в народе ложной мучнистой росой. Эта напасть, достигшая пика в 90-х, по-прежнему грозит огурцам в открытом грунте во второй половине лета. К счастью, есть доступный и эффективный способ укрепить иммунитет хрупких зеленцов.

Возьмите около 50 граммов чесночных долек и тщательно измельчайте их до кашицеобразного состояния. Затем смешайте с литром водицы из родника или колодца. Настаивайте это ароматное зелье целые сутки, после чего процедите и разбавьте полученный концентрат 9 литрами воды.

Полейте полученным чесночным раствором грядки с огурцами, уделив особое внимание самим растениям и их листве. Это природное чудо-средство не только укрепит силы ваших зеленых питомцев, но и отпугнет прочь любую хворь, посмевшую посягнуть на их здоровье.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: огурцы
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