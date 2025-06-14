Муравьи и тля рухнут прямиком в ад: Угостим их этой дармовой «вкусняшкой» — вредители точно не выживут

11:40, 14 июн 2025

Специалисты в области садоводства предлагают простой и недорогой способ уничтожения тли и отпугивания муравьев. Для приготовления нужного раствора потребуется всего два ингредиента - обычное хозяйственное мыло и вода. Берется стандартный 200-граммовый брусок мыла, который натирается на мелкой терке. Полученную стружку добавляют в 10-литровое ведро с водой и тщательно перемешивают до полного растворения.

Полученный мыльный раствор необходимо использовать для обильного опрыскивания пораженных тлей растений. Действие мыла направлено на уничтожение этих вредителей, которые питаются соками растений и способствуют их угнетению. Устранив тлю, вы автоматически избавитесь и от муравьев, поскольку эти насекомые находятся в тесной взаимосвязи.

Муравьи охраняют и "оберегают" тлю, словно своих домашних животных. Они питаются сладким соком, выделяемым телами тли, поэтому крайне заинтересованы в их присутствии на растениях. В обмен на этот "деликатес" муравьи защищают тлю от естественных врагов, способствуя ее размножению и распространению.

Для более эффективной борьбы с муравьями рекомендуется заливать приготовленный мыльный раствор непосредственно в их жилища - муравейники. Это позволит не только отпугнуть насекомых, но и нарушить их среду обитания. Чтобы замедлить испарение мыльного состава и усилить его воздействие, после обработки муравейники можно накрыть пленкой или полиэтиленовыми пакетами.

Автор: Алия Карачурина