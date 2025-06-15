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Удивительный способ увеличить урожай лука: три ингредиента, которые нужно развести в воде и полить в июне

Удивительный способ увеличить урожай лука: три ингредиента, которые нужно развести в воде и полить в июне

13:17, 15 июн 2025

К сожалению, мелкий урожай лука – распространенная проблема для многих дачников. Но не стоит расстраиваться, ведь есть простой способ исправить ситуацию и обеспечить себя впечатляющими луковицами размером с кулак.

В середине лета, когда самое время позаботиться об урожае, рекомендуется сделать незамысловатую, но действенную подкормку для лука. Рецепт удивительно прост и не требует особых ингредиентов. Все, что понадобится – костная мука, древесная зола и борная кислота.

Для приготовления питательного состава разведите в 10 литрах воды 4 столовые ложки костной муки, 1 столовую ложку золы и 1 грамм борной кислоты. Тщательно перемешайте ингредиенты, и ваше уникальное удобрение готово к использованию.

Полейте луковую грядку приготовленным раствором. Благодаря сбалансированному составу полезных веществ, растения получат необходимую подпитку для активного роста. Уже через несколько недель луковицы заметно увеличатся в размерах, радуя вас своими гигантскими формами.

Опытные огородники рекомендуют проводить такую подкормку в середине или конце июня. Именно в этот период она окажет максимальный эффект на развитие лука, обеспечивая впечатляющий урожай к концу сезона.

Не забывайте, что уборку лука следует производить в конце лета или начале осени. Точные сроки могут варьироваться в зависимости от региона и даты посадки, но вы легко определите момент, когда шейка растения начнет истончаться.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: лук
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