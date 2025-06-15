Три проверенных способа быстро снизить температуру в теплице: защитите свои растения и получите богатый урожай

13:14, 15 июн 2025

В летние месяцы, когда солнце безжалостно обрушивает свои палящие лучи, многие садоводы сталкиваются с серьезной проблемой – сохранением благоприятных условий для роста растений в своих надежных союзниках, теплицах из поликарбоната. Этот недорогой и прочный материал, несомненно, является выгодным выбором, однако он не способен полностью защитить хрупкие культуры от губительного воздействия высоких температур.

Перегрев в тесных пространствах теплиц может привести к печальным последствиям – невозможности образования завязей и значительному снижению урожайности. Поэтому опытные садоводы прибегают к целому арсеналу уловок и хитростей, чтобы обеспечить своим подопечным комфортный микроклимат.

Одним из наиболее распространенных и эффективных методов борьбы с жарой является своевременное проветривание теплиц. Некоторые садоводы предпочитают оставлять форточки открытыми на протяжении всей ночи, в то время как другие приступают к этому процессу ранним утром. Виктория Радзевская, опытный садовод и автор популярного дзен-канала, делится своим секретным оружием: "В жаркую погоду томаты, огурцы и другие овощи нельзя поливать, особенно по листу. От капель листья могут получить ожог. Я обильно поливаю дорожки ледяной водой из скважины, и это значительно снижает температуру воздуха в теплице в жаркий день. Также я ставлю в проходы ведра с водой".

В самые знойные дни, когда даже проветривание не приносит облегчения, садоводы прибегают к притенению теплиц. Для этой цели существуют специальные сетки, однако для тех, кто не желает тратить деньги, подойдут и более бюджетные варианты, такие как простыни или тюль.

Помимо контроля температуры, не следует забывать и о поддержании чистоты внутри теплицы. Регулярное удаление отмерших листьев, побегов и других растительных остатков позволит избежать создания благоприятной среды для болезнетворных микроорганизмов.

Автор: Алия Карачурина