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Луковая муха больше не проблема: простой состав из 3 компонентов, безопасный для ваших растений

Луковая муха больше не проблема: простой состав из 3 компонентов, безопасный для ваших растений

13:10, 15 июн 2025

В разгар летнего сезона наши огороды оказываются под угрозой целой армии прожорливых вредителей. Среди них особенно опасен один коварный враг – луковая муха. Этот паразит, всего около 6 мм длиной, с удивительной ловкостью маскируется на фоне почвы и сухих растений, незаметно пробираясь к своим излюбленным лакомствам.

Луковая муха не просто объедает ваш урожай, она безжалостно уничтожает целые корнеплоды моркови, чеснока и лука, не оставляя ни единого шанса на выживание. Борьба с этим вредителем осложняется его поразительной устойчивостью к большинству традиционных средств защиты растений.

Для приготовления смеси, которая обезопасит ваши грядки, всего лишь смешайте в 5 литрах воды 2 столовые ложки нашатырного спирта, 2 капли йода и 1/3 чайной ложки порошка борной кислоты. Тщательно перемешайте состав и полейте им участки, пораженные луковой мухой.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: дзен-канал "Записки огородницы"
Теги: лук вредители
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