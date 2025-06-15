Луковая муха больше не проблема: простой состав из 3 компонентов, безопасный для ваших растений

13:10, 15 июн 2025

В разгар летнего сезона наши огороды оказываются под угрозой целой армии прожорливых вредителей. Среди них особенно опасен один коварный враг – луковая муха. Этот паразит, всего около 6 мм длиной, с удивительной ловкостью маскируется на фоне почвы и сухих растений, незаметно пробираясь к своим излюбленным лакомствам.

Луковая муха не просто объедает ваш урожай, она безжалостно уничтожает целые корнеплоды моркови, чеснока и лука, не оставляя ни единого шанса на выживание. Борьба с этим вредителем осложняется его поразительной устойчивостью к большинству традиционных средств защиты растений.

Для приготовления смеси, которая обезопасит ваши грядки, всего лишь смешайте в 5 литрах воды 2 столовые ложки нашатырного спирта, 2 капли йода и 1/3 чайной ложки порошка борной кислоты. Тщательно перемешайте состав и полейте им участки, пораженные луковой мухой.

Автор: Алия Карачурина

Фото: дзен-канал "Записки огородницы"