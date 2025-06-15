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Урожай будете собирать ведрами: 4 шага для повышения урожайности черной смородины — совет агронома

Урожай будете собирать ведрами: 4 шага для повышения урожайности черной смородины — совет агронома

12:08, 15 июн 2025

Смородина – одна из самых популярных ягод на дачных участках. Её ценят за неприхотливость, высокую урожайность и полезные свойства. Однако, чтобы получить по-настоящему богатый урожай, необходимо обеспечить растению правильный уход. Агроном Ксения Давыдова поделилась своими секретами по уходу за смородиной.

Смородина – влаголюбивое растение. Особенно важно следить за поливом в период цветения и формирования ягод. Норма расхода воды – три ведра на один куст. Регулярный полив обеспечит сочность и размер ягод.

За сезон чёрная смородина нуждается в четырёх подкормках. Каждая из них играет свою роль в развитии растения и формировании урожая.

Первая подкормка проводится весной, при появлении почек. В десяти литрах воды растворяют две столовые ложки аммиачной селитры. Полученным раствором поливают каждый куст, расходуя по одному ведру.

Вторая подкормка приходится на середину июня. На ведро воды добавляют одну столовую ложку мочевины, полторы столовые ложки суперфосфата и половину столовой ложки сульфата калия. Способ полива аналогичен первой подкормке.

Третья подкормка проводится в конце сентября. Для неё готовят смесь из половины стакана суперфосфата и двух-трёх стаканов сульфата калия.

Четвёртая подкормка приходится на конец октября. Под каждый куст вносят по половине ведра перепревшего навоза.

Для обильного плодоношения важно своевременно обрезать кусты смородины. Наибольший урожай дают двухлетние и трёхлетние побеги. Поэтому старые ветви необходимо удалять, стимулируя рост молодых.

Автор: Алия Карачурина
Теги: смородина
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