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Как получить плотные и сочные кочаны капусты без болезней: эти подкормки необходимы уже сейчас

Как получить плотные и сочные кочаны капусты без болезней: эти подкормки необходимы уже сейчас

14:00, 16 июн 2025

Для многих огородников выращивание капусты является настоящим испытанием. Эта культура требует особого внимания и ухода на протяжении всего периода вегетации. Однако существуют простые и эффективные способы обеспечить капусте идеальные условия для развития и получить богатый урожай. Секрет кроется в правильной подкормке микроэлементами, такими как йод и бор.

Йод играет ключевую роль в жизни капустных культур. Этот микроэлемент способствует нормализации обменных процессов, оптимизирует усвоение азота и стимулирует образование большого количества завязей. Специалисты рекомендуют начинать работу с внекорневой подкормкой йодом на ранних этапах развития растения. Для приготовления раствора требуется всего 40 капель аптечного йода на ведро воды. Полученную жидкость следует разлить в распылитель и тщательно обработать капусту, стараясь смочить каждый листочек.

Вторым незаменимым помощником в выращивании капусты является бор. Этот микроэлемент отвечает за стабилизацию клеточных мембран, что позволяет растению эффективнее усваивать кальций. Без должного количества бора листья капусты не смогут правильно скручиваться в плотные кочаны. Для подкормки бором необходимо приготовить концентрированный раствор, растворив 10 граммов борной кислоты в литре воды. Затем 100 мл этого раствора следует развести в 5 литрах чистой воды и опрыскать им листву капусты до полного смачивания, позволяя жидкости стекать на почву.

Применение борной кислоты не ограничивается исключительно капустой. Этот раствор также благотворно влияет на развитие огурцов, томатов, клубники, лука и моркови. Поэтому, если после опрыскивания капусты остался нераспыленный раствор, его можно использовать для подкормки других культур на вашем огороде.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: капуста советы
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