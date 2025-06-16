Проверенный способ подкормки почвы для сочного лука: делюсь секретом богатого урожая – полезные советы дачникам

12:08, 16 июн 2025

Когда появляются первые всходы лука, наступает важный этап в его развитии. В это время растение особенно нуждается в азотных соединениях, способствующих активному росту вегетативной массы и обеспечивающих высокую урожайность. Специалисты рекомендуют применять такие удобрения, как мочевина и аммиачная селитра, содержащие 46% и 34% чистого азота соответственно.

Эти популярные средства можно использовать несколькими способами. Допускается равномерное внесение сухого вещества непосредственно в почву или приготовление раствора для полива. В последнем случае следует тщательно растворить удобрение в воде, чтобы избежать повреждения нежных корней лука чрезмерной концентрацией.

Однако не стоит забывать, что для достижения максимального эффекта подкормку необходимо проводить по определенному графику, соблюдая дозировку. Через 10-15 дней после появления всходов рекомендуется внести 5-10 грамм мочевины или аммиачной селитры на квадратный метр. Спустя 2-3 недели следует повторить процедуру, уменьшив дозу до 3-5 грамм на квадратный метр. Завершающую подкормку проводят через 3-4 недели, используя всего 2-3 грамма удобрения на квадратный метр.

Автор: Алия Карачурина