Как увеличить количество завязей огурцов в три раза: проверенный временем рецепт для июньской подкормки

12:01, 16 июн 2025

В разгар лета огородники сражаются за каждый сочный огурчик на грядках. Есть один проверенный временем рецепт, который способен дать решающее преимущество в этой битве за урожай. Семейная тайна, передаваемая из поколения в поколение, скрывает в себе мощную подкормку для огурцов, способную творить чудеса.

Опытный огородник и автор популярного Дзен-канала «Огород удачи» раскрывает секреты этого действенного средства. Хотя его и называют «молочной» подкормкой, ключевой ингредиент здесь совсем иной – обычная овсянка. Именно она, залитая кипятком и настоявшаяся в течение суток, станет основой для создания этого чудодейственного средства.

«Овсяный настой смешивается с 10 литрами чистой воды и каплей йода», – делится секретом мастер. «Для каждого куста достаточно полутора литров такой подкормки, чтобы завязи буквально взорвались ростом, многократно увеличив будущий урожай».

Но не только размножение плодов обеспечивает этот настой. По словам эксперта, он также надежно защищает растения от различных болезней, что крайне важно в условиях дачного сезона.

Историки указывают, что первые упоминания об огурцах на Руси относятся к 1528 году, когда германский посол Герберштейн описал их в своих записках о путешествии в Московию. С тех пор этот распространенный овощ стал неотъемлемой частью русской кухни и огородной культуры. А опытные садоводы век за веком совершенствовали секреты выращивания богатого урожая, один из которых мы сегодня раскрыли.

Автор: Алия Карачурина