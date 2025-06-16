Создайте идеальную почву для сада: агроном делится секретом использования неожиданных отходов в качестве удобрения

11:35, 16 июн 2025

Опытные садоводы и огородники прекрасно знают о преимуществах использования древесных опилок в саду и на огороде. Этот недорогой и широко доступный материал может стать настоящим помощником.

Регулярное внесение перепревших древесных опилок в почву позволяет значительно улучшить ее структуру и состав. Благодаря постепенному разложению, опилки обогащают грунт органическими веществами, делая его более рассыпчатым, воздухопроницаемым и влагоемким. Почва приобретает мягкую, рыхлую консистенцию, что облегчает рост корневой системы растений и доступ кислорода к корням. Кроме того, хорошо обработанная опилками земля реже зарастает сорняками и не образует плотной корки на поверхности.

Важно понимать, что для достижения максимального положительного эффекта необходимо использовать не свежие, а перегнившие опилки. Свежий материал может привести к обратному результату, связывая азот из почвы для своего разложения. Поэтому при использовании свежих опилок их следует тщательно перемешать с азотсодержащими минеральными удобрениями, такими как мочевина или аммиачная селитра. Для ускорения процесса перегнивания опилки рекомендуется предварительно компостировать.

Следует внимательно относиться к выбору опилок, так как некоторые виды могут содержать вредные химические вещества. Например, опилки из древесно-стружечных плит (ДСП) способны отравить почву наличием в них лакокрасочных материалов, клеев и химических масел. Поэтому необходимо использовать исключительно натуральные, чистые опилки из древесины без каких-либо обработок.

Помимо внесения в почву, древесные опилки можно эффективно использовать в качестве мульчирующего покрытия для грядок. Весной, когда почва теряет много влаги, слой опилок толщиной около 5 сантиметров поможет сохранить влагу в земле и предотвратить чрезмерное испарение. Такая мульча будет приносить пользу почти до середины лета, постепенно разлагаясь и обогащая грунт питательными веществами.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Хибины