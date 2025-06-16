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Необычный метод для удвоения урожая клубники: используем кухонный продукт и секретный полив

Необычный метод для удвоения урожая клубники: используем кухонный продукт и секретный полив

10:58, 16 июн 2025

В период плодоношения клубники многие садоводы применяют специальные питательные составы, способствующие увеличению урожайности и повышению сладости ягод. Однако далеко не всегда требуются сложные ингредиенты или дорогостоящие препараты. Зачастую все необходимое можно найти прямо у себя дома. Одним из таких доступных и действенных средств является закваска на основе хлебных корочек.

Для приготовления этого удобрения понадобится всего лишь 50 граммов высушенных хлебных корочек. Важно использовать именно сухие корочки, поскольку свежий хлеб может спровоцировать появление плесени. Наиболее предпочтительным выбором станет ржаной хлеб, так как закваска на его основе получится более насыщенной и питательной. Подготовленные сухари необходимо полностью залить водой и оставить настаиваться в течение 10 дней. Лучше всего этот процесс проходит в теплом месте, например, в теплице или на солнечном подоконнике.

По истечении указанного срока концентрат будет готов к использованию. Его следует процедить, чтобы отделить жидкую часть от твердых остатков, а затем разбавить водой в пропорции 1 к 10. Кроме того, для придания составу фунгицидных свойств, способных защитить растения от грибковых заболеваний, в воду добавляется несколько капель йода (одна капля на один литр раствора).

Полив клубники приготовленным удобрением осуществляется непосредственно под корень, в период активного плодоношения. Как отмечает опытный огородник и агроном Ксения Давыдова, для одного куста клубники достаточно внести около одного стакана питательного раствора. Этого количества вполне хватит, чтобы обеспечить растение необходимыми питательными веществами.

Секрет действенности данного удобрения кроется в особенностях его состава. Дрожжи, образующиеся в процессе ферментации хлебных корочек, создают благоприятные условия для роста и развития клубники. Дрожжевой грибок подкисляет почву, обеспечивая ягодам необходимое питание. В свою очередь, питательные вещества, содержащиеся в закваске, стимулируют урожайность культуры и способствуют формированию более крупных и сладких плодов.

Лайфхак для садоводов: полейте клубнику этим простым раствором, и получите сладкие ягоды в изобилии

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника подкормка
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