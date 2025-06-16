Ошибки при окучивании, снижающие урожайность картофеля: советы от опытного огородника, которые помогут вам

10:20, 16 июн 2025

Одним из ключевых этапов в выращивании картофеля является процесс окучивания. На первый взгляд, он может показаться элементарным, однако соблюдение определенных нюансов играет решающую роль для получения обильного урожая качественных клубней. В этой статье мы раскроем тонкости грамотного окучивания, чтобы ваш труд на огородных грядках принес максимальные плоды.

Прежде всего, важно правильно определить момент для проведения процедуры. Лучшее время - когда молодые картофельные кусты достигнут высоты около 15 сантиметров. Еще один немаловажный фактор - выбор оптимальной почвенной влажности. Опытные огородники рекомендуют окучивать после дождей, когда земля увлажнена, но не переувлажнена. Присыпание стеблей на сухую почву неэффективно и чревато постоянным осыпанием грунта, что препятствует нормальному развитию клубней.

При проведении самой процедуры окучивания следует засыпать стебли картофеля до уровня нижних листьев или полностью вместе с ними. Такой подход позволяет создать прочные и устойчивые гребни, значительно снижая необходимость частых повторных окучиваний. Это не только экономит вашу энергию, но и предотвращает возможное повреждение молодых клубней при перекапывании.

Не забывайте также внимательно осматривать кусты на наличие нежелательных "гостей" - колорадских жуков. Своевременное обнаружение и удаление этих вредителей поможет защитить урожай от существенных потерь.

Автор: Алия Карачурина