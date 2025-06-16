Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Ошибки при окучивании, снижающие урожайность картофеля: советы от опытного огородника, которые помогут вам

Ошибки при окучивании, снижающие урожайность картофеля: советы от опытного огородника, которые помогут вам

10:20, 16 июн 2025

Одним из ключевых этапов в выращивании картофеля является процесс окучивания. На первый взгляд, он может показаться элементарным, однако соблюдение определенных нюансов играет решающую роль для получения обильного урожая качественных клубней. В этой статье мы раскроем тонкости грамотного окучивания, чтобы ваш труд на огородных грядках принес максимальные плоды.

Прежде всего, важно правильно определить момент для проведения процедуры. Лучшее время - когда молодые картофельные кусты достигнут высоты около 15 сантиметров. Еще один немаловажный фактор - выбор оптимальной почвенной влажности. Опытные огородники рекомендуют окучивать после дождей, когда земля увлажнена, но не переувлажнена. Присыпание стеблей на сухую почву неэффективно и чревато постоянным осыпанием грунта, что препятствует нормальному развитию клубней.

При проведении самой процедуры окучивания следует засыпать стебли картофеля до уровня нижних листьев или полностью вместе с ними. Такой подход позволяет создать прочные и устойчивые гребни, значительно снижая необходимость частых повторных окучиваний. Это не только экономит вашу энергию, но и предотвращает возможное повреждение молодых клубней при перекапывании.

Не забывайте также внимательно осматривать кусты на наличие нежелательных "гостей" - колорадских жуков. Своевременное обнаружение и удаление этих вредителей поможет защитить урожай от существенных потерь.

Как избежать ошибок при первом окучивании картошки: советы опытного агронома Синьковского

Читайте также:

Как избежать ошибок при первом окучивании картошки: советы опытного агронома Синьковского
Автор: Алия Карачурина
Теги: картофель советы
Читайте также

Как избежать ошибок при первом окучивании картошки: советы опытного агронома Синьковского
Сад и огород
Как избежать ошибок при первом окучивании картошки: советы опытного агронома Синьковского
Названо лучшее время для посадки картофеля: все по лунному календарю
Это интересно
Названо лучшее время для посадки картофеля: все по лунному календарю
Кусты помидоров окучиваю исключительно в это время: опытные огородники посоветовали ключевой ориентир – считать ничего не придется
Это интересно
Кусты помидоров окучиваю исключительно в это время: опытные огородники посоветовали ключевой ориентир – считать ничего не придется
Забудьте о лунном календаре! Определить точную дату высадки картофеля поможет это дерево - рекордный урожай гарантирован
Это интересно
Забудьте о лунном календаре! Определить точную дату высадки картофеля поможет это дерево - рекордный урожай гарантирован


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен